Polisten kaçarken nehre uçtu, izinden 9 kaçak göçmen çıktı

Hatay'da polisten kaçarken nehre uçan araçtan çıkan 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Olay, 12 Kasım’da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan otomobil, nehre devrildi.

Polisin araçta yaptığı incelemede, oturma izni bulunmayan 9 kaçak göçmen ve onları yurda soktuğu öne sürülen M.M. yakalandı. Kazada yaralanan 10 kişinin hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Yaralılardan 9 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Sürücü M.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.