Polisten kaçarken ters yöne girdi. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü

Çanakkale'de uygulama yapan polisten kaçan sürücü, katliam gibi bir kazaya sebep oldu.

Olay, gece saatlerinde Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sırasında Kangırlı sapağında ters yöne girip karşı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.