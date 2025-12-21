Polisten kaçarken ters yöne girdi. Katliam gibi kazada 5 kişi öldü
21.12.2025 06:03
Son Güncelleme: 21.12.2025 06:19
İHA, AA, DHA
Çanakkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla ters yöne girerek neden olduğu kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'de uygulama yapan polisten kaçan sürücü, katliam gibi bir kazaya sebep oldu.
Olay, gece saatlerinde Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polisin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sırasında Kangırlı sapağında ters yöne girip karşı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
