Polisten kaçarken ters yöne girdi, 5 kişi öldü. Katliam gibi kazada acı tesadüf

Bir süreliğine kısmen trafiğe kapatılan kara yolu ise araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kimlik tespiti için yapılan incelemenin ardından ölenlerin 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal olduğu öğrenildi.

Yaralının da 17 LP 800 plakalı otomobildeki Mustafa Soysal olduğu bildirildi.