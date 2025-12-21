Polisten kaçarken ters yöne girdi, 5 kişi öldü. Katliam gibi kazada acı tesadüf
21.12.2025 06:03
Son Güncelleme: 21.12.2025 18:14
İHA, AA, DHA
Çanakkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla ters yöne girerek neden olduğu kazada 5 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın 5 ay önce evlendiği ve annesinin de 2017 yılında trafik kazasında öldüğü öğrenildi.
Çanakkale'de uygulama yapan polisten kaçan sürücü, katliam gibi bir kazaya sebep oldu.
Olay, gece saatlerinde Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polisin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sırasında Kangırlı sapağında ters yöne girip karşı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yol kenarındaki araziye savrulan iki otomobilde sıkışanları ekipler güçlükle çıkardı.
5 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada otomobillerdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazaya karışan otomobiller yol kenarındaki araziye savruldu.
Bir süreliğine kısmen trafiğe kapatılan kara yolu ise araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Kimlik tespiti için yapılan incelemenin ardından ölenlerin 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal olduğu öğrenildi.
Yaralının da 17 LP 800 plakalı otomobildeki Mustafa Soysal olduğu bildirildi.
Genç çiftten geriye düğün fotoğrafları kaldı.
ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.
Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.