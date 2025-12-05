Polisten kaçarken yoldan geçen kadını ezdi

İstanbul Küçükçekmece'de uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine, Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'ndeki baklavacıya malzeme taşıyan bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kimliğinin arabasında olduğunu söyleyen kişi, hafif ticari araca binip hareket etti. Polis ekipleri de aracın kapısını tutarak bu kişiyi engellemeye çalıştı. Osmanbey Sokak'a giren araç, bu sırada yoldan geçmeye çalışan 60 yaşındaki S.T. isimli kadına çarptı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra aracı olay yerinin yaklaşık 1 kilometre yakınında terk edilmiş halde buldu.