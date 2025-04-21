Polisten kaçıp üst geçitten atladı

Eskişehir-Ankara Çevre Yolu Şeker Mahallesi mevkisinde polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.’yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.



Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı ve seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.



SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR



Yalanan Ahmet Hakan Ş., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.