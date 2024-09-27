Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten düştü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi tespit etti.

12 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ



Düzenlenen operasyonda, şüpheli bir süre yaşanan kovalamacanın ardından metruk bir binaya girdi.

