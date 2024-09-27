Polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten düştü
Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi tespit etti.
12 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Düzenlenen operasyonda, şüpheli bir süre yaşanan kovalamacanın ardından metruk bir binaya girdi.
Zanlı, polisten kaçarken 12 metre yükseklikteki merdiven boşluğundan atladı. Zemine düşen şüpheli yaralandı.
19 SUÇ KAYDI VAR
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan şüpheli tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin, 19 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
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