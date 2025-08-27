Polisten kaçtı, az kalsın boğuluyordu
Adana'da polis uygulamasından kaçan bir şüpheli, sulama kanalına atladı. Şüpheli, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da uygulama yapan polis, bir taksiyi durdurarak arama yapmak istedi.
Bu sırada arka koltukta oturan yolcu, taksiden inip kaçmaya başladı. Polisin peşinden koştuğu kişi, bulvardaki sulama kanalına atladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Suda çırpınmaya başlayan kişinin, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler de kanala girdi. Can simidi atılıp sudan çıkarılan şüpheli, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Boğulma
- Polis
- Adana Çukurova