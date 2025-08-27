Polisten kaçtı, az kalsın boğuluyordu

Adana'da polis uygulamasından kaçan bir şüpheli, sulama kanalına atladı. Şüpheli, boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten kaçtı, az kalsın boğuluyordu

Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da uygulama yapan polis, bir taksiyi durdurarak arama yapmak istedi.

Bu sırada arka koltukta oturan yolcu, taksiden inip kaçmaya başladı. Polisin peşinden koştuğu kişi, bulvardaki sulama kanalına atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Suda çırpınmaya başlayan kişinin, tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler de kanala girdi. Can simidi atılıp sudan çıkarılan şüpheli, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...