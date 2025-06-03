Polisten kaçtı, ehliyetine 7 yıl el konuldu
Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu.
Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü C.A, aracını terk edip uzaklaşırken ekiplerce yakalandı.
Araçla ilgisinin olmadığını öne süren C.A'nın üst aramasını yapan polis ekipleri pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu.
50 BİN TL CEZA KESİLDİ
Alkometreye üflemeyen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza uygulandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.
Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemenin ardından C.A. işlemleri için polis amirliğine götürüldü.
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