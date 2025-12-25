Polisten kaçtı, kaldırıma çarptı. 2 yaralı

Karabük Hürriyet Mahallesi'nde 19 yaşındaki M.E.Y. otomobiliyle polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Karabük-Yenice kara yoluna çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki 18 yaşındaki Z.C.K. yaralandı.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kontrolünde 1.85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddeden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.