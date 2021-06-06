Polisten kadına dayak iddiası: Doktor az bile benzetmişsiniz dedi

İstanbul'un Esenyurt'ta polisten dayak yediği gerekçesiyle şikayette bulunan kadın, rapor almak için gittiği hastanede doktorun da üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Gökçe Yaşar, olay sonrası rapor almak için Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Burada doktorun kendisini muayene etmeden darp raporu vermediğini dile getiren Yaşar, "Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü" dedi.

Daha sonra tekrar karakola götürüldüğünü söyleyen Yaşar, sabah saat 07.00'de karakoldan çıkarak gittiği Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde darp raporunu alabildiğini kaydetti.

ESENYURT EMNİYET MÜDÜRÜ ÇİÇEK YOLLADI



Yaşar, olaydan sonra kendisi ile yakından ilgilenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı'na da teşekkür etti. Evine çiçek gönderildiğini söyleyen Yaşar, "Bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de tabii ki iyileri karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

EMNİYETİN AÇIKLAMASINA TEPKİ



Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "alkollüydü" açıklamasına da tepki gösterdi.

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyen Yaşar şöyle devam etti:



"Alkol oranı, promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu, ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum, bağırmadım, çağırmadım. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum."

"DAKİKALARCA DARP ETTİ"

Olay, 20 Aralık 2020'de meydana gelmişti. Esenyurt'ta yaşadığı sitede arkadaşından çıkıp evine gittiğini söyleyen Gökçe Yaşar, kimlik soran bir polisin saldırısına uğradığını iddia etmişti. Yaşar, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi."



Polis tarafından dakikalarca dövüldüğünü söyleyen Yaşar, "Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti" ifadelerini kullandı.