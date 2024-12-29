Polisten kaz dövüşü baskını

Çorum'un Alaca ilçesinde polis tarafından kaz dövüştürülen yere yapılan baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Polisten kaz dövüşü baskını

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği ekipleri harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları dövüştürdüğü belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü sırada polis ekiplerinin geldiği ve kalabalığın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

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