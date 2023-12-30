Polisten kesici ve delici aletlere sıkı denetim

Konya'da polis ekiplerinin denetimlerinde bıçak, kesici ve delici aletler ele geçirilirken, şahıslara 135 bin 975 lira ceza uygulandı.

Polisten kesici ve delici aletlere sıkı denetim

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle gençler arasında özenti haline dönüşerek taşınan ve toplum içerisinde korku, paniğe neden olan bıçak, kesici ve delici aletlerle ilgili ekipler, denetimler gerçekleştiriyor.

Polisten kesici ve delici aletlere sıkı denetim - 1

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede park ve meydanlarda, okul çevrelerinde, pazar yerlerinde suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Son 1 ay içerisinde yapılan denetimlerde, şahısların üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 105 adet delici ve kesici alet (bıçak, muşta vb.) ele geçirildi.

Şahıslara toplamda 135 bin 975 lira idari işlem uygulandı.

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