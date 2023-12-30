Polisten kesici ve delici aletlere sıkı denetim

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle gençler arasında özenti haline dönüşerek taşınan ve toplum içerisinde korku, paniğe neden olan bıçak, kesici ve delici aletlerle ilgili ekipler, denetimler gerçekleştiriyor.