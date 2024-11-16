Polisten kilometrelerce kaçıp kaza yaptı: Alkollü çıktı

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı.

Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Samet A.'nın yapılan testinde 2.06 promil alkollü olduğu tespit edilirken, otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.