Polisten kilometrelerce kaçıp kaza yaptı: Alkollü çıktı
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 30 kilometrelik takip sonrası kaza yaptı. Sürücünün 2.06 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yıldırım ilçesinde devriye görevi yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı.
Yaklaşık 30 kilometre süren takip sonrası şüphelinin otomobili, Kestel ilçesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Samet A.'nın yapılan testinde 2.06 promil alkollü olduğu tespit edilirken, otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
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