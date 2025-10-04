Polisten patpat sürücüsüne 993 lira ceza

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Güven Sokak’ta rutin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir patpatı durduran ekipler, sürücünün eşiyle birlikte seyir halinde olduğunu belirledi.



Tarım aracında yolcu taşımanın yasak olduğunu hatırlatan ekipler, sürücüye 993 TL ceza kesti.