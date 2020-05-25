Polisten sert müdahaleye soruşturma

Tekirdağ Çorlu'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan ve gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı. Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları gerekçesiyle haklarında şikayet bulunan polisler ise görevden el çektirildi.

NTV Haber - DHA 25.05.2020 - 13:32 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 16:20

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Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 15.30 sıralarında Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti.

Polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 3 kişi şikayetçi oldu.

Valilik, müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen polislerin işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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