Polisten sert müdahaleye soruşturma

NTV Haber - DHA 25.05.2020 - 13:32 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 16:20
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 15.30 sıralarında Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti.
Polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayın ardından polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 3 kişi şikayetçi oldu.
Valilik, müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen polislerin işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.