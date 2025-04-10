Polisten silah tacirine baskın

Silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüpheli E.G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Polisten silah tacirine baskın

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir kişinin ilçede ruhsatsız ticareti yaptığını belirledi.

Adrese yapılan dahilinde yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyon esnasında evde olan ve şüphelinin birlikte yaşadığı kişi olduğu öğrenilen F.A. gözaltına alınırken, E.G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...