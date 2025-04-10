Polisten silah tacirine baskın

İzmir Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir kişinin ilçede ruhsatsız silah ticareti yaptığını belirledi.

Adrese yapılan operasyon dahilinde yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyon esnasında evde olan ve şüphelinin birlikte yaşadığı kişi olduğu öğrenilen F.A. gözaltına alınırken, E.G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.