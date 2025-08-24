Polisten sokaklarda şok denetim

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 21.00-22.00 saatleri arasında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde şok denetim gerçekleştirildi.

Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, bir mobil park ekibi, bir güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi.

Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

