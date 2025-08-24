Polisten sokaklarda şok denetim

İstanbul Sarıyer'de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak onlarca araç ve motosiklet denetlendi.

Polisten sokaklarda şok denetim

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 21.00-22.00 saatleri arasında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde şok denetim gerçekleştirildi.

Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, bir mobil park ekibi, bir güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 ekibi katıldı.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi.

Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...