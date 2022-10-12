Polisten 'scooter' denetimi: 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza

Adana’da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle 'scooter' denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda scooter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.

Polisten 'scooter' denetimi: 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza

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Trafik yönetmeliğinde değişiklik: Scooter kullanıcısına fosforlu yelek

Trafik yönetmeliğinde değişiklik: Scooter kullanıcısına fosforlu yelek

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde scooter sürenleri durdurdu. Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda scooter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.

Kentte 10 Ekim’de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi (38), elektrikli scooter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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