Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye geliyor

Polonya Başbakanı, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacak.



Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek.



Ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak..

