Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'nden Anıtkabir'e ziyaret
23.06.2026 13:13
Polonya Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir’e ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşlik ettiği ziyarette; Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.
Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüdü.
Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan Nawrocki, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.