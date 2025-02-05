POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 32. dönem POMEM sonuçlarında son durum

POMEM polis alımında başvuruların ardından süreç sözlü sınav ve ön sağlık kontrolüne geldi. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde gerçekleşecek.



32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.



Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.



POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?



Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.



Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,



2) Kendisinden istenileni kavrama,



3) Özgüveni,



4) İfade etme yeteneği,



5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.



Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

