POMEM sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu? POMEM başvuru ücreti ne kadar? (29. Dönem POMEM sınav tarihi)

29. Dönem POMEM sınavı ve mülakat tarihi, ön başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınav ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adayların ne kadar başvuru ücreti yatırmaları gerektiği belirlendi. Peki, POMEM sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu? POMEM başvuru ücreti ne kadar?



POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?



POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.



POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?



Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

