Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

Altındağ ilçesinin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vücuduna saçmalar isabet eden Ziya İpek hayatını kaybetti.

M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.