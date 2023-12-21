Pompalı tüfekle ateş açıp intihar etti

Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi.



Hareketsiz şekilde yerde yatan Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yusuf D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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