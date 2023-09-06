Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Dayılarını vuran E.S. verdiği ilk ifadesinde daha önce tartıştığı öz dayısı Kadir Kazak’ın kendisine hakaret ederek, darbettiğini belirtti. Bugün diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğinde çıkan tartışma üzerine iki dayısını da vurduğunu söyledi.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.