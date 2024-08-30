Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Öldüren 18, ölen 19 yaşında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 18 yaşındaki Yiğit S., kavga ettiği 19 yaşındaki Ali Mardin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Öldüren 18, ölen 19 yaşında
Ali Mardin ve Yiğit S.

'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Yiğit S. ile Ali Mardin, aralarındaki husumet yüzünden kavga etti

Kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Yiğit S., gece saatlerinde kavga ettiği Ali Mardin'i telefonla arayarak buluşup, konuşmak istediğini söyledi.

Ali Mardin'in, Kızılpınar Mahallesi'ndeki Kocameşe mesire alanında arkadaşlarıyla oturduğunu söylemesi üzerine Yiğit S., saat 04.00 sıralarında yanına dedesi ve amcasını da alarak otomobille buraya gitti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Otomobilden inen Yiğit S., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Mardin'e ateş açtı. Mardin, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığılırken, Yiğit S. geldiği otomobille kaçtı.

Mardin'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Mardin, kurtarılamadı. Jandarma Yiğit S., dedesi ve amcasını yakalarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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