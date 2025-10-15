Pompalı tüfekle evi kurşunladılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle bir eve ateş açtı. Saçmalar evin duvarına ve camına zarar verirken, olayda yaralanan olmadı.

İlçeye bağlı Uğurevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

