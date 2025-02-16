Pompalı tüfekle hastane baskını davasında karar

Kahramanmaraş ’ta pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası verildi. Birgül Gül, 5 Ekim 2024’te Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası acil servisine geldi. Gül, çantasında bomba olduğunu ileri sürüp, “Kalbimi durdurun.” diye bağırdı. Hastanede paniğe neden olan olayda bazı sağlık çalışanları sedye ve masanın altına gizlenip korunmaya çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirip, polise teslim ettiği Birgül Gül, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianameyle Birgül Gül hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sağlık Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davanın ilk duruşmasına olayın mağduru 11 kişiyle taraf avukatları katıldı. Gül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı.

“AMACIM POLİS VEYA GÜVENLİĞİN BENİ ÖLDÜRMESİYDİ”



Birgül Gül, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edip, psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, “Hastanedekilere yönelik herhangi bir zarar verme kastım yoktu. Amacım orada kendimi öldürtmekti, hepsinden helallik istiyorum.” dedi.



Silah kullanmayı bilmediğini öne süren Gül, `Olayda kullandığım silah, oğluma aitti. Bunu kurusıkı olarak biliyordum. Ben son 2 yılda yakınlarımı ara ara kaybettim. Bu bende psikolojik sıkıntı oluşturdu, ölümü düşünmeye başladım.” ifadelerini kullandı.



Gül şöyle devam etti:



“Sonrasında bir an önce Allah’a kavuşmayı istedim. Sürekli bunu düşündüm. Hastanede yapmış olduğum eylem sırasında amacım, polislerin veya güvenliğin beni öldürmesiydi.”



Olayın mağdurları ise yaşananları anlatırken, 11 kişiden 8’i Birgül Gül’den şikayetçi olmadığını söyledi.



10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



Mahkeme savcısı mütalaasında Birgül Gül’ün suçu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Duruşma sonunda hakim, davanın her ne kadar silahla tehdit suçundan açılmış olsa da Birgül Gül’ün cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtip, sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından da Gül’ün sabıkasız oluşu ve yargılama sürecindeki tavrı nedeniyle cezasını 10 yıla düşürüp tutukluluk halinin devamına karar verdi.