Pompalı tüfekle husumetlisi tarafından öldürüldü

İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ş.Ç.K., B.K. ile C.K. (34) iş yerinde tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle C.K.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti.



Şüpheliler Ş.Ç.K. ve B.K. olay yerinden otomobille kaçtı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından 2 şüpheli Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.



C.K.'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.