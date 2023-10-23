Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfekle oyarken yanlışlıkla arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi.
Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti.
Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı
Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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