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Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Kırıkkale'de 16 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 17 yaşındaki arkadaşını öldürdü.

Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

'nin Balışeyh ilçesinde Y.T. (16), babasına ait pompalı tüfekle oyarken yanlışlıkla arkadaşı Enes Tozluyurt'u (17) vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beşbıçak köyünde meydana geldi.

Y.T., babasına ait pompalı tüfek ile oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı Enes Tozluyurt'un başına isabet etti.

Ağır yaralanan Enes Tozluyurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı

Tozluyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Y.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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