Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 1’i çocuk 12 yaralı

Aydın'da iddiaya göre V.Ö., henüz belirlenemeyen sebeple elindeki pompalı tüfekle yere ve çevreye ateş açtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki 1’çocuk 12 kişiye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1’i çocuk 12 kişi, ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ancak, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise şüpheli V.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

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