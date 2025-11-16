Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 1'i polis 4 yaralı
16.11.2025 19:19
DHA
İstanbul Bayrampaşa'da pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden şahıs, 1'i polis 4 kişiyi yaraladı.
Bayrampaşa'da S.A. isimli şüpheli pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay anında yoldan geçen 3 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli S.A., tüfeğiyle yeniden ateş etmeye başladı. Çıkan saçmalar bu kez ekip otosuna ve 1 polis memuruna isabet etti. Ekiplerin uzun uğraşının ardından S.A. gözaltına alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.