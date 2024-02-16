Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti

Tekirdağ'da aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği iddia edilen bir kişi, elinde pompalı tüfekle yoldan geçen araçları durdurup, sürücüleri tehdit etti. Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti

'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu.

Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti.

Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti - 1

Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı.

Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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