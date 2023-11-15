Pompalı tüfekli saldırıya 38,5 yıl hapis

İfadesinde olayın küfürleşme meselesi nedeniyle gerçekleştiğini öne süren şüpheli Alkışlar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında “Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtığı tutuklu sanık Ahmet Alkışlar, karar duruşmasına çıktı.



“O KADAR CANİ DEĞİLİM”



Karar önce son ifadesini verip, beraat talebinde bulunan Ahmet Alkışlar, “Çok ağır tahrik altındaydım. Ben orada Safiye ve kızı Yeşim’i kesinlikle görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim.” dedi.



Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Alkışlar’a “Kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme” ve “İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplam 38 yıl 6 ay hapis cezası verdi.