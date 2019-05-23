Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişinin 13 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, ev hapsi verilerek tahliye edildi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Arzu Mertkil (39) ile tutuksuz yargılanan 8 sanıktan Gökmen Ş, Serkan Ç, Selçuk T, Barış B, Erkan K, Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.



Hakkında 798 yıla kadar hapis cezası talep edilen Arzu Mertkil, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Tüm bu mağdurları tek başıma dolandırmam mümkün değil. Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum, adli kontrolle de olsa tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Savcı, bilirkişi raporunun beklenmesini, Mertkil'in ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Duruşmada, bir önceki celsede uzlaştırmaya yönlendirilen mağdurlardan bazıları ile sanık Mertkil'in uzlaştığı belirtildi.



Arzu Mertkil'in ev hapsi ile tahliyesine, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, bilirkişilere talepleri doğrultusunda 90 gün ek süre verdi.



Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

