Ponzi Seçil paranın nerede olduğunu açıkladı: Para bileklerinizdeki saatlerde

226 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Fox Haber'e açıklama yaptı. Karaaslan, Erzan'ın 12 boyunca müşterilerine önemli para kazandırdığını, 2021 yılından itibaren de şu an tutuklanıp yargılandığı sistemini kurduğunu anlattı ve "Bu kız hiçkimseye mi para kazandırmadı?" diye sordu. Karaaslan şöyle konuştu:

"Bu kız 2011'den 2022'ye kadar bunu yapmış zaten. Oradaki insanlara sormak lazım, "Bu kız hiç mi kimseye para kazandırmadı?" Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var; "Para herkesin taktığı saatlerde" diyor. Bu para Seçil'de değil. Açıkca bir yerlerde gömülü değil. Bu ismi geçenlerin kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında. Paralar burada"

Karaaslan, müvekkilinin son iki yıldır "ponzi" sistemini kurduğunu savunurken, geçmişte müşterilerine önemli paralar kazandırdığını da ileri sürdü:

"Spekülatif bir yatırım fonundan kağıt alıyor ve tamamen para yok oluyor. O günlerde Seçil o parayı kurtarma adına insanlardan para alıyor. O bir yakını için almış. Hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir iş insanıymış. Onun gözünde bu kağıdı beceremedin der diye yapmış! 2021'in sonu dolar bir anda yükseliyor. Seçil'in de o dönemde 2 milyon dolarlık falan bir açığı var."