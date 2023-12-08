Ponzi Seçil'ın sırrı: "Tutkulu aşk güçlendirmesi"

226 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın iliyşkileri de mercek altında. Kurduğu para sistemi nedeniyle "Ponzi Seçil" olarak nitelendirilen Erzan'ın tutuklanmasının ardından odasında yapılan aramalarda, uzakdoğu felsefesiyle de ilgilendiği anlaşıldı.

Erzan'ın mesajlarından dua etmesi için "Diba" isimli bir isme 60 bin lira ödediği anlaşılmıştı.

Odasında yapılan incelemeler "Ponzi Seçil"'in, uzakdoğu yöntemleriyle enerji almaya çalıştığını da gösteriyor. Erzan'ın şubedeki odasındaki çekmecelerinden çıkan kağıtlara göre, Erzan, erkek arkadaşıyla "enerji aktarımına" girmiş. Reiki adı verilen, uzaktan sevgi ve enerji aktarımı hizmeti aldığını anlaşılan Erzan, enerjiyi aktifleştirmiş.

Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici evrak, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.

Mehmet Arslan, internet sayfasına göre, "Uluslararası Reiki Ustası". Arslan, "Tutkulu Aşk Güçlendirmesi" için uzaktan bağlandığını, enerji aktardığını ve 30 dakika sonra enerjinin hissedilmeye başlandığını söylüyor. Arslan, 11 internet sitesi olduğunu ve 1,5 milyon seçkin kişinin kendisini takip ettiği iddiasını da sayfasında paylaşmış. Arslan, hizmetini şöyla tanıyor:

- Dizlerinizin bağı çözülecek ve tutku ve aşk hissedeceksiniz. .



- Size bayılacağınız bir şey söyleyeceğim.

- Bu uyumlamaya inisiye olduğunuzda aktif ettiğinizde partnerinizin/ size açık olmasını istediğiniz kiçinin ya da kocanızın adını söylediğinizde tutkuyla peşinizden koşacak.

Erzan'ın erkek arkadaşı Candaş Gürol için bu yola başvurduğu anlaşılıyor. Gürol, Fatih terim'in avukatı olarak da biliniyor. Erzan'ın Gürol ile yazışmaları daha önce ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalarda göre, Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.

TUTKULU AŞK GÜÇLENDİRMESİ NEDİR?

Ücret karşılığı "enerji" aktaran "Uluslararası Reiki Ustası" Arslan, "Tutkulu Aşk Güçlendirmesi"ni şöyle tarif ediyor: İlişkisinde tutku eksik olanlar için çok ideal bir uyumlamadır. Özelliğini şöyle açıklanabilir: Diyelim evlilik ya da ilişkiniz rutine bağladı. Artık size tat vermiyor. Ama bir yandan da ayrılmak istemiyorsunuz sadece aranızdaki alevi canlandırmak istiyorsunuz.İşte bu noktada hayal ötesi bir uygulamadır."

İnternet bilgilerine göre, 5-6 bin TL olduğu anlaşılan bu hizmete karşın Candaş Gürol, Erzan ile yollarını ayırmıştı. Erzan'ın mesajlarından karışık bir aşk trafiği olduğu da anlaşılmıştı.



Dolandırma haberleri ardından ifade veren Gürol ayrılık nedenini şu sözlerle dile getirmişti:

"Seçil ile her şey yolunda giderken 2022 yılının kasım ayının sonlarına doğru aramız açılmaya başladı. Gün içinde hiçbir şekilde Seçil’e ulaşamaz oldum. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde benim yanımda telefonla konuşmasına rağmen başka odaya geçip gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı. Sürekli yalanını yakalıyordum.Benim içime bir kurt düşmüştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. Ocakta nişanı iptal edip şubatta da ilişkimi tam olarak sonlandırdım."