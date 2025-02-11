Porsuk Çayı dondu

Eskişehir'in simgelerinden olan ve kentin ortasından geçen Porsuk Çayı sabahın erken saatlerinde soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Eksi 6 derece kadar düşen hava sıcaklığından dolayı ince bir buz tabakası ile kaplanan Porsuk Çayı, vatandaşların da dikkatini çekti.