Porsuk Çayı dondu
Eskişehir'de soğuk hava etkili oluyor. Eksi 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.
Eskişehir'in simgelerinden olan ve kentin ortasından geçen Porsuk Çayı sabahın erken saatlerinde soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.
Eksi 6 derece kadar düşen hava sıcaklığından dolayı ince bir buz tabakası ile kaplanan Porsuk Çayı, vatandaşların da dikkatini çekti.
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