Porsuk Çayı zeminine gömülen ekskavatör vinçlerle kurtarıldı

Porsuk Çayı’nda yapılan çalışmalar sırısında 2 gün önce çamura saplanan ekskavatör için iki gündür süren kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine balçık ve çamurla kaplı alana taş ve toprak serilerek daha sıkı bir zemin elde edildi. 30 tonluk ekskavatör her biri 95 ton yük kaldırma kapasitesine sahip 2 viç getirilerek battığı yerden çıkarıldı.



Öte yandan, ekiplerce Porsuk Çayı'ndaki dip temizliğinin devam ettiği gözlendi.