Porsuk Çayı'na düşen genç öldü

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kenarında B.N. isimli arkadaşıyla birlikte alkol alan R.M., suya düştü.

Kısa süre içerisinde gözden kaybolan R.M. için endişelenen B.N.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç itfaiye personeli tarafından yeri tespit edilerek sudan çıkartılan R.M., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.