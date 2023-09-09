Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri boğuldu.

Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü

Anne Belma Akar, çocukları Kübra Akar (16) ve Muhammet Akar (10) ile Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak'tan geçen çay kenarında otururken, henüz belirlenemeyen nedenle çocuklar suya düştü.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Muhammet Akar, sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suda kaybolan Kübra Akar'ın cansız bedeni, AFAD dalgıçları tarafından çaydan çıkarıldı.

Akar'ın cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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