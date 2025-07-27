Porsuk Çayı'na düşen kişi öldü
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında yürürken suya düşen 52 yaşındaki M.A.'nın cesedine ulaşıldı.
Eskişehir Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su Boyu Sokağı'ndan geçen Porsuk Çayı kenarında yürüyen 52 yaşındaki M.A. henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çayda arama çalışması başlattı.
AFAD'ın dalgıç ekibinin aramasının ardından M.A'ya ulaşıldı.
Sağlık ekibi, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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