Porsuk Çayı'ndaki toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

Porsuk Çayı'nın geçtiği Siner Mahallesi'nde suyun rengi aniden değişti ve yüzlerce balık karaya vurdu.

Bölge sakinlerinden Murat Yılmaz, "Porsuk Çayı'nın rengi bir anda değişti. Daha sonra da yüzlerce gümüş cinsi balık karaya vurarak telef oldu. Yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedik. 3-4 kilometre ileride Organize Sanayi Bölgesi var. Tahminimiz çaya buradan fabrika atığı boşaltıldı. Bu bir ay içinde ikinci olay" diye konuştu.

Ramazan Şahin ise Porsuk Çayı'ndan civar köylerdeki vatandaşların tarla sulaması yaptığını hatta suyu hayvanlarına da verdiğini ifade etti. Şahin, "Çayın rengi görüldüğü gibi gri ve köpüklü. Bu fabrika atığından başka bir şey değil. Bir kaç gündür çayın rengi bilhassa sabah saatlerinde birden değişiyor. Daha sonra da balıklar karaya vurmak suretiyle telef oluyor" dedi.