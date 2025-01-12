Porsuk Çayı'ndan çıktı, görenler tedirgin oldu

Porsuk Çayı’ndan geçtiğimiz gün gece saatlerinde su samuru çıktı.

İri görüntüsüyle Porsuk Çayı kenarında gezen su samuru, görenleri tedirgin etti.

Su samurunu gören bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok kez paylaşıldı.