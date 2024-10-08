Porsuk Çayı'nın kenarında spor yapan 69 yaşındaki adam, gençlere taş çıkartıyor
69 yaşındaki emekli Tuncer Üçel, haftanın 3 günü Porsuk Çayı'nın kenarında egzersiz yaparak gençlere taş çıkarıyor.
19 yaşından beri düzenli spor yapan Tuncer Üçel, haftanın 3 günü antrenman için dışarıya çıkarak 10 kilometre koşup çeşitli egzersizler yapıyor.
Porsuk Çayı'nın kenarında çimene ve toprağa temas eden Üçel, görenlerin takdirini topluyor. Yaptığı egzersizler sayesinde hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Üçel, sporu herkese tavsiye ediyor.
''HER SPORU YAPTIM''
Onlarca yıldır spor yapmayı sürdüren Tuncer Üçel, “Eski milli basketbolcuyum. Her sporu yaptım. Futbol oynadım, basketbol, voleybol ve hentbol oynadım. Yapmadığım bir şey kalmadı yani. Haftada 3 gün çıkıyorum, 8-10 kilometre koşuyorum. Sonrasında yarım saat egzersiz yapıyorum. Özellikle çimene temas ediyorum, elektriğimi toprağa atıyorum. Hayatım çok rahat, hiçbir sıkıntım ve derdim yok. Akşamları da eşimle birlikte çıkıp yürüyorum. 19 yaşımdan beri spor yapıyorum. Benim ikiz kardeşim vardı, içki ve sigara çok içerdi. Mesela o 67 yaşında öldü. Sporun faydası çok, herkese tavsiye ederim. Spor insanı mutlu eder, elektriği ve siniri atar” dedi.
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