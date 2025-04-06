Portakal Çiçeği Karnavalı'nı zehir edeceklerdi, polis yakaladı
Adana polisi, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda piyasaya sürüleceği değerlendirilen 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Adana'da polis, kentte düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda satılacağı düşünülen yüzlerce litre sahte içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle sahte içki ile ilgili çalışmasını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışmasında şüpheliler F. A. ve A.A.'nın kente sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine polis, şüphelilere ait iki kamyoneti takibe aldı.
"İNTERNETTEN UCUZA BULUNCA ALDIK"
Bir süre takip edilen iki kamyonet durdurularak yapılan aramada 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kentte düzenlenen karnavalda piyasaya süreceği değerlendirilen içkilerle ilgili şüphelilerin ifadelerinde "İnternetten ucuza bulunca aldık." diyerek kendilerini savunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Sahte İçki
- Adana Portakal Çiçeği Festivali