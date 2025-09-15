Portakal koparma tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde aynı apartmanda oturan Süleyman D. (30) ile Durmuş F. arasında apartman bahçesinde bulunan ağaçtan portakal koparma nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sırasında Süleyman D. yaşlı adama vurarak yere düşürdükten sonra 2. katta bulunan dairesine çıktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bu kez apartman önüne gelen Durmuş F.'nin oğlu Uğur F. ile Süleyman D. arasında tartışma çıktı.

TABANCA İLE ATEŞ AÇTI



Babasına vurulmasına sinirlenen Uğur F. ile evinin balkonundan tartışmayı sürdüren Süleyman D. tartışma büyünce tabanca ile ateş etmeye başladı. Birkaç el Uğur F.'ye balkondan ateş eden Süleyman D. hızını alamayarak apartmandan aşağıya indi.

Apartman önünde bulunan Uğur F.'ye aşağıda da ateş eden Süleyman D. kurşunların bitmesinin ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Tartışma seslerine balkona çıkan diğer komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



BİR KADIN ELİNDEN VURULDU

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler olay yerinden kaçan Süleyman D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Süleyman D.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Uğur F. bacağına isabet eden 2 kurşun ile yaralanırken, olay anında aynı apartmanda oturan ve tartışma seslerini merak ederek balkondan yaşananları izleyen Cansel A. ise elinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Olay yerinden kaçan Süleyman D. ise yaklaşık 1 saat sonra Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.