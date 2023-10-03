POS cihazıyla kumara 10 gözaltı

Ankara'da POS cihazları kullanılarak kumar oynatanlara yönelik "Maça Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, POS tefeciliğine yönelik çalışmalarda, bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde çok defa yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve cihazın herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığı tespit edildi.



Bunun üzerine yapılan çalışmada söz konusu POS cihazlarının Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan bir binada kullanıldığı belirlendi.



MİKTARA GÖRE YER

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, bahse konu adrestekilerin binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildikleri, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları, cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısını kamera sistemiyle izlettikleri, kumar oynamaya gelenleri kameradan tanıdıktan sonra kapıyı açtıkları tespit edildi.

KAÇMAK İÇİN DAİRELER ARASI GEÇİŞ



İlk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı ile kaçmayı kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek için asma kat olan apartmanda, binalar arası geçişler yapılabildiği, kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı, kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklanıldığı, delillerin asma katlarda, dairelerde "zula" tabir edilen yerlere saklandığı belirlendi.

