Poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu

Olay, Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.