Posof güne kar yağışıyla uyandı

Ardahan’ın Posof ilçesi güne kar yağışıyla uyandı.

Posof güne kar yağışıyla uyandı

Posof’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığındaki artış ile birlikte doğanın yeniden yeşile büründüğü ilçede bugün kar yağışı yeniden ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabildiği ilçede taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi. İlçe merkezi ve yatılı okullarda eğitime devam edilebilirken belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması yaptı.

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